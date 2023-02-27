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Роздрібна ціна на свинину
у березні зросла на 2%

Роздрібна ціна на свинину у березні зросла на 2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 17:29

Роздрібна ціна на свинину у березні зросла на 2%

Пропонуємо до обговорення:
У березні 2023 року середня роздрібна ціна охолодженої свинини зросла на 2,1% проти лютневого показника і сягнула 180,3 грн/кг.

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Роздрібна ціна на свинину у березні зросла на 2%
R2
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