У березні 2023 року середня роздрібна ціна охолодженої свинини зросла на 2,1% проти лютневого показника і сягнула 180,3 грн/кг.
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Роздрібна ціна на свинину у березні зросла на 2%
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Додано: Суб 15 кві, 2023 17:29
Роздрібна ціна на свинину у березні зросла на 2%
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Дивися повний текст
Роздрібна ціна на свинину у березні зросла на 2%
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