Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Дивися повний текст
Рада планує спростити умови виробництва вина та крафтових алкогольних напоїв
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 кві, 2023 17:31
Рада планує спростити умови виробництва вина та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Рада планує спростити умови виробництва вина та крафтових алкогольних напоїв
|