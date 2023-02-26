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Рада планує спростити умови
виробництва вина та...

Рада планує спростити умови виробництва вина та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 17:31

Рада планує спростити умови виробництва вина та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Рада планує спростити умови виробництва вина та крафтових алкогольних напоїв
R2
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