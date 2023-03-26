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В першому кварталі 2023 року
венчурне інвестування в...

В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 17:33

В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в...

Пропонуємо до обговорення:
Глобальне венчурне фінансування для компаній, які займаються криптовалютою, впало до $2,4 млрд в першому кварталі 2023 року. Це на 80% менше за минулорічні показники.

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В першому кварталі 2023 року венчурне інвестування в криптостартапи впало на 80%
R2
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