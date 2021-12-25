Про це йдеться у щомісячній розсилці, яку готує Head of Operations на DOU Владислава Зацаринна.
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Хто нині серед найзатребуваніших спеціалістів в ІТ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 кві, 2023 17:34
Хто нині серед найзатребуваніших спеціалістів в ІТ...
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Дивися повний текст
Хто нині серед найзатребуваніших спеціалістів в ІТ (інфографіка)
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