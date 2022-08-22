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Цьогоріч продовжать скорочувати
ІТ-фахівців (інфографіка)

Цьогоріч продовжать скорочувати ІТ-фахівців (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 кві, 2023 23:09

Цьогоріч продовжать скорочувати ІТ-фахівців (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Майже 40% ІТ-фахівців повідомили, що їхня компанія звільняла співробітників протягом останнього року (близько 2% респондентів зазначили, що компанії мали скорочення, але відновили найм).

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Цьогоріч продовжать скорочувати ІТ-фахівців (інфографіка)
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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