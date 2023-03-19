RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як змінилися суми виплат
військовим з початку року: дані...

Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 14:13

Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані...

Пропонуємо до обговорення:
У березні 2023 року на грошове утримання військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували 67,3 млрд гривень.

Дивися повний текст
Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані Мінфіну
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98942
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада повернула доплати військовим у 30 тис. грн
R2 » Пон 10 кві, 2023 16:09
3 512
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 кві, 2023 17:03
konstantin kirovograd
Українці збільшили суми депозитів у банках на понад 14...
R2 » Пон 27 бер, 2023 18:49
2 265
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 22:05
hazanovich_alexey
Доставка Glovo: як змінилися замовлення українців з...
R2 » Нед 19 бер, 2023 15:00
2 320
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 бер, 2023 22:36
stemnuy2023

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4321)
18.04.2023 14:22
NEOBANK (394)
18.04.2023 14:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.