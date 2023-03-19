У березні 2023 року на грошове утримання військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували 67,3 млрд гривень.
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Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані Мінфіну
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Додано: Вів 18 кві, 2023 14:13
Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані...
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Дивися повний текст
Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані Мінфіну
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