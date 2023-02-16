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Податкова невдовзі отримає
доступ до банківських...

Податкова невдовзі отримає доступ до банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 14:48

Податкова невдовзі отримає доступ до банківських...

Пропонуємо до обговорення:
Обмін інформацією між податковими України та країн ЄС – частина плану BEPS.

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Податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців
R2
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