Обмін інформацією між податковими України та країн ЄС – частина плану BEPS.
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Податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 кві, 2023 14:48
Податкова невдовзі отримає доступ до банківських...
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Дивися повний текст
Податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців
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