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До Ради внесли законопроект
про накопичувальну пенсію:...

До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 22:24

До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію:...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

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До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію: що він передбачає
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 22:24

Это прошли ещё в 92м году.
Купонами туалеты до сих пор обклеяны.
Часто среди них встречаются акции киевских инвестиционных фирм,... - Собственники которых уже редко появляются в Украине.
Kudrjavuy
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