У Верховній Раді зареєстрували законопроект про обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.
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До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію: що він передбачає
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Додано: Вів 18 кві, 2023 22:24
До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
До Ради внесли законопроект про накопичувальну пенсію: що він передбачає
Додано: Вів 18 кві, 2023 22:24
Это прошли ещё в 92м году.
Купонами туалеты до сих пор обклеяны.
Часто среди них встречаются акции киевских инвестиционных фирм,... - Собственники которых уже редко появляются в Украине.
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