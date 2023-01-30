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Експорт електроенергії в ЄС впливає на тарифи для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 кві, 2023 22:27
Пропонуємо до обговорення:
Експорт електроенергії з України допомагає утримувати тарифи на "світло" на поточному рівні (1,44 грн за КВт-год за споживання до 250 кВт-год на місяць, та 1,68 грн за вищого). Однак неможливо сказати, скільки триватиме продаж струму за кордон.
Дивися повний текст Експорт електроенергії в ЄС впливає на тарифи для пересічних українців: міністр пояснив зв'язок
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Додано: Вів 18 кві, 2023 22:27
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