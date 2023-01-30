RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експорт електроенергії в
ЄС впливає на тарифи для...

Експорт електроенергії в ЄС впливає на тарифи для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 22:27

Експорт електроенергії в ЄС впливає на тарифи для...

Пропонуємо до обговорення:
Експорт електроенергії з України допомагає утримувати тарифи на "світло" на поточному рівні (1,44 грн за КВт-год за споживання до 250 кВт-год на місяць, та 1,68 грн за вищого). Однак неможливо сказати, скільки триватиме продаж струму за кордон.

Дивися повний текст
Експорт електроенергії в ЄС впливає на тарифи для пересічних українців: міністр пояснив зв'язок
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98947
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 22:27

Здесь, только скраечку зацепили проблему. https://bastion.tv/eksportuvati-viroble ... hut_n54065
А здесь в виде результативного огляду: https://news.finance.ua/ua/spershu-kobo ... yctva-naft
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10710
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня
R2 » Нед 26 бер, 2023 13:46
2 320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 16:00
ScaryBee
Українцям відповіли, чи дійсно тарифи на електрику...
R2 » П'ят 03 бер, 2023 13:25
4 633
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 бер, 2023 10:11
GALeon
Київстар змінює популярні тарифи з лютого 1, 2
R2 » Пон 30 січ, 2023 15:18
18 1558
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 15:37
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.