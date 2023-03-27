Український державний оператор пошти може отримати в управління раніше націоналізований PINbank. Це наблизить АТ" Укрпошта" до виходу на банківський ринок.
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Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо
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Додано: П'ят 21 кві, 2023 02:36
Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо
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Дивися повний текст
Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо
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