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Укрпошті можуть передати
націоналізований PINbank: що відомо

Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 кві, 2023 02:36

Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо

Пропонуємо до обговорення:
Український державний оператор пошти може отримати в управління раніше націоналізований PINbank. Це наблизить АТ" Укрпошта" до виходу на банківський ринок.

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Укрпошті можуть передати націоналізований PINbank: що відомо
R2
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