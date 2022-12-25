|
|
Названо денний заробіток усіх криптомайнерів планети
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 кві, 2023 16:58
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки зростанню курсу Bitcoin та зниженню вартості енергоресурсів денний дохід криптовалютних майнерів протягом останнього місяця збільшився до 27,3 млн USD. Йдеться про найвищий показник денного доходу з літа 2022 року.
Дивися повний текст Названо денний заробіток усіх криптомайнерів планети
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98954
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор