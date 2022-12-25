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Названо денний заробіток
усіх криптомайнерів планети

Названо денний заробіток усіх криптомайнерів планети
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 кві, 2023 16:58

Названо денний заробіток усіх криптомайнерів планети

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки зростанню курсу Bitcoin та зниженню вартості енергоресурсів денний дохід криптовалютних майнерів протягом останнього місяця збільшився до 27,3 млн USD. Йдеться про найвищий показник денного доходу з літа 2022 року.

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Названо денний заробіток усіх криптомайнерів планети
R2
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