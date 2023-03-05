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Tesla підвищує ціни на
електромобілі лише через кілька...

Tesla підвищує ціни на електромобілі лише через кілька...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 кві, 2023 21:45

Tesla підвищує ціни на електромобілі лише через кілька...

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник Tesla підвищує ціни в США на електромобілі Model S і X преміум-класу, хоча вони все ще на 20% нижчі, ніж на початку року після різкого зниження вартості, щоб стимулювати попит.

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Tesla підвищує ціни на електромобілі лише через кілька днів після чергового зниження
R2
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