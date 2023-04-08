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Рейтинг міст світу з найбільшою
кількістю мільйонерів

Рейтинг міст світу з найбільшою кількістю мільйонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 кві, 2023 09:54

Рейтинг міст світу з найбільшою кількістю мільйонерів

Пропонуємо до обговорення:
Нью-Йорк, як і роком раніше, очолив рейтинг міст світу з найбільшою кількістю мільйонерів.

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Рейтинг міст світу з найбільшою кількістю мільйонерів
R2
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