RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві цьогоріч облаштують
близько 40 кільцевих розв’язок

У Києві цьогоріч облаштують близько 40 кільцевих розв’язок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 кві, 2023 11:21

У Києві цьогоріч облаштують близько 40 кільцевих розв’язок

Пропонуємо до обговорення:
У більшості районів столиці розпочали облаштовувати кільцеві розв’язки на перехрестях, загалом цього року планують облаштувати близько 40 нових кільцевих розв’язок для підвищення безпеки руху.

Дивися повний текст
У Києві цьогоріч облаштують близько 40 кільцевих розв’язок
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98957
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для...
R2 » П'ят 10 бер, 2023 12:35
1 160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 12:35
2vad22
У Києві здають в оренду за 2 тис. дол "золоту" квартиру...
R2 » Чет 16 лют, 2023 02:52
4 473
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2023 16:57
guister049
У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO... 1, 2
R2 » Вів 17 січ, 2023 13:22
11 1208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 січ, 2023 04:14
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.