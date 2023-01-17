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У Києві цьогоріч облаштують близько 40 кільцевих розв’язок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 кві, 2023 11:21
Пропонуємо до обговорення:
У більшості районів столиці розпочали облаштовувати кільцеві розв’язки на перехрестях, загалом цього року планують облаштувати близько 40 нових кільцевих розв’язок для підвищення безпеки руху.
Дивися повний текст У Києві цьогоріч облаштують близько 40 кільцевих розв’язок
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