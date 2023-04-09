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Які авто найчастіше купують
у Європі: десятка...

Які авто найчастіше купують у Європі: десятка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 кві, 2023 16:13

Які авто найчастіше купують у Європі: десятка...

Пропонуємо до обговорення:
У Європі почали частіше купувати повністю електричні автомобілі. Вони зайняли більше половини всього ринку нових авто за перший квартал 2023 року.

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Які авто найчастіше купують у Європі: десятка найпопулярніших моделей
R2
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