У Європі почали частіше купувати повністю електричні автомобілі. Вони зайняли більше половини всього ринку нових авто за перший квартал 2023 року.
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Які авто найчастіше купують у Європі: десятка найпопулярніших моделей
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Додано: Суб 22 кві, 2023 16:13
Які авто найчастіше купують у Європі: десятка...
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Дивися повний текст
Які авто найчастіше купують у Європі: десятка найпопулярніших моделей
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