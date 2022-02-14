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Програма медичних гарантій: чи
існує ліміт на безоплатні...

Програма медичних гарантій: чи існує ліміт на безоплатні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 15:21

Програма медичних гарантій: чи існує ліміт на безоплатні...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть отримати безоплатні медичні послуги за програмою медичних гарантій у будь-якому медичному закладі, якщо має договір з НСЗУ.

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Програма медичних гарантій: чи існує ліміт на безоплатні послуги
R2
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