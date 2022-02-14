Українці можуть отримати безоплатні медичні послуги за програмою медичних гарантій у будь-якому медичному закладі, якщо має договір з НСЗУ.
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Програма медичних гарантій: чи існує ліміт на безоплатні послуги
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Додано: Нед 23 кві, 2023 15:21
Програма медичних гарантій: чи існує ліміт на безоплатні...
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Програма медичних гарантій: чи існує ліміт на безоплатні послуги
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