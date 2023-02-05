|
|
|
Названо 3 японські кросовери, які радять купувати навіть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 23 кві, 2023 21:58
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на автомобілі зростають і в Японії, тому попит на місцевому ринку прогнозовано зміщується у бік компактних та доступних кросоверів для міста. Які авто можна сміливо рекомендувати до покупки, з’ясував японський портал BestCarWeb.
Дивися повний текст Названо 3 японські кросовери, які радять купувати навіть японці
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98963
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|