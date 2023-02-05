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Названо 3 японські кросовери,
які радять купувати навіть...

Названо 3 японські кросовери, які радять купувати навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2023 21:58

Названо 3 японські кросовери, які радять купувати навіть...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на автомобілі зростають і в Японії, тому попит на місцевому ринку прогнозовано зміщується у бік компактних та доступних кросоверів для міста. Які авто можна сміливо рекомендувати до покупки, з’ясував японський портал BestCarWeb.

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Названо 3 японські кросовери, які радять купувати навіть японці
R2
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