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В Мінсоцполітики назвали терміни,
коли українці зможуть...

В Мінсоцполітики назвали терміни, коли українці зможуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 кві, 2023 21:27

В Мінсоцполітики назвали терміни, коли українці зможуть...

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть розпочати накопичувальну пенсію щонайменше через рік, бо потрібен час для створення інфраструктури для збору й адміністрування платежів.

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В Мінсоцполітики назвали терміни, коли українці зможуть розпочати накопичення пенсій
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 кві, 2023 21:27

Все уже на низком старте.
Народ бурлит, вложиться желает, 50 млрд жгут руки населения.
Побыстрее, пожалуйста.
antey1969
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