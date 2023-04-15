|
|
|
В Мінсоцполітики назвали терміни, коли українці зможуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 кві, 2023 21:27
Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть розпочати накопичувальну пенсію щонайменше через рік, бо потрібен час для створення інфраструктури для збору й адміністрування платежів.
Дивися повний текст В Мінсоцполітики назвали терміни, коли українці зможуть розпочати накопичення пенсій
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98964
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 24 кві, 2023 21:27
Все уже на низком старте.
Народ бурлит, вложиться желает, 50 млрд жгут руки населения.
Побыстрее, пожалуйста.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11900
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1652 раз.
- Подякували: 3552 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|