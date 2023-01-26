У першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з росії.
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Чехія пройшла перший квартал без російського газу
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Додано: Вів 25 кві, 2023 19:34
Чехія пройшла перший квартал без російського газу
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Чехія пройшла перший квартал без російського газу
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