RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чехія пройшла перший квартал
без російського газу

Чехія пройшла перший квартал без російського газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 19:34

Чехія пройшла перший квартал без російського газу

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2023 року Чехія змогла позбутися залежності від імпорту газу з росії.

Дивися повний текст
Чехія пройшла перший квартал без російського газу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98968
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 19:34

молоцы Чехи
не заморачиваются
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 27.09.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата
R2 » Пон 27 бер, 2023 21:01
2 177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 бер, 2023 23:43
linkov_panels
В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)
R2 » Нед 26 лют, 2023 11:36
1 272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лют, 2023 12:16
BIGor
Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у... 1, 2
R2 » Чет 26 січ, 2023 02:25
11 772
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2023 13:17
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1940)
25.04.2023 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.