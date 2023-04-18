Претендувати на виплати можуть мешканці двох областей. Йдеться про Запорізьку та Закарпатську області.
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Нова фінансова допомога на кожного члена сім’ї: гроші виплачують у двох областях
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Додано: Вів 25 кві, 2023 23:54
Нова фінансова допомога на кожного члена сім’ї: гроші...
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Дивися повний текст
Нова фінансова допомога на кожного члена сім’ї: гроші виплачують у двох областях
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