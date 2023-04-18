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Нова фінансова допомога на
кожного члена сім’ї: гроші...

Нова фінансова допомога на кожного члена сім’ї: гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 23:54

Нова фінансова допомога на кожного члена сім’ї: гроші...

Пропонуємо до обговорення:
Претендувати на виплати можуть мешканці двох областей. Йдеться про Запорізьку та Закарпатську області.

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Нова фінансова допомога на кожного члена сім’ї: гроші виплачують у двох областях
R2
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