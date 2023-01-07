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За працевлаштування на нові робочі місця держава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 кві, 2023 17:07
Пропонуємо до обговорення:
За працевлаштування на нові робочі місця роботодавцям компенсовуватимуть від 50 до 100 % єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
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