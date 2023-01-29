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Компенсації за зруйноване
житло: в уряді визначили...

Компенсації за зруйноване житло: в уряді визначили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 кві, 2023 12:14

Компенсації за зруйноване житло: в уряді визначили...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні уряд схвалив порядок відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та дач в рамках державної програми "єВідновлення". Також встановив цінову "стелю" грошової компенсації.

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Компенсації за зруйноване житло: в уряді визначили максимальну суму виплати
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 кві, 2023 12:14

Мне пофиг как, но пусть купят мне за 500К четырёхкомнатную квартиру. За эти копейки и однушку не везде купишь!
edward_serpent
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