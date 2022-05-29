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Vodafone попередив про
глобальне оновлення

Vodafone попередив про глобальне оновлення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 кві, 2023 17:40

Vodafone попередив про глобальне оновлення

Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори в Україні регулярно пропонують абонентам нові тарифи та послуги.

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Vodafone попередив про глобальне оновлення
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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