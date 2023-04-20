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Які легкові авто сьогодні
виготовляють в Україні...

Які легкові авто сьогодні виготовляють в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 кві, 2023 13:59

Які легкові авто сьогодні виготовляють в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Сфера автомобілебудівництва в Україні сьогодні переживає не найкращі часи.

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Які легкові авто сьогодні виготовляють в Україні (інфографіка)
R2
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Скоро вообще не останется ни одного завода
kemeron1990
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