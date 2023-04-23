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Отримуйте кешбек до 20% по
картках GlobusPlus у травні

Отримуйте кешбек до 20% по картках GlobusPlus у травні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 тра, 2023 21:45

Отримуйте кешбек до 20% по картках GlobusPlus у травні

Пропонуємо до обговорення:
Банк Глобус збільшив кешбек по картці GlobusPlus. Клієнти, які користуються карткою GlobusPlus, зможуть в травні отримувати до 20% кешбеку.

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Отримуйте кешбек до 20% по картках GlobusPlus у травні
R2
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