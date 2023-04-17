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Власна справа: понад 1200
українців отримають гранти на...

Власна справа: понад 1200 українців отримають гранти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 тра, 2023 12:20

Власна справа: понад 1200 українців отримають гранти на...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками п’яти хвиль програми «Власна справа» понад 1200 українців отримають із початку 2023 року грант від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу на загальну суму майже 300 млн грн.

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Власна справа: понад 1200 українців отримають гранти на підприємництво
R2
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