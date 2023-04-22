RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, коли в Україні
відновлять електронне...

Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 21:23

Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада планує в червні прийняти законопроєкт про відновлення електронного декларування, зробивши реєстр декларації в період дії воєнного стану непублічним.

Дивися повний текст
Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98997
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків
R2 » Вів 25 кві, 2023 19:40
1 175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 кві, 2023 19:40
cohan
Середня пенсія в Україні перевищила 5000 гривень, —...
R2 » Вів 25 кві, 2023 16:27
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 кві, 2023 16:27
daonet
Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
R2 » Суб 22 кві, 2023 10:25
1 199
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 кві, 2023 10:25
sekretarovsergi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (378)
04.05.2023 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.