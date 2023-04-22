Верховна Рада планує в червні прийняти законопроєкт про відновлення електронного декларування, зробивши реєстр декларації в період дії воєнного стану непублічним.
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Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування
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Додано: Чет 04 тра, 2023 21:23
Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне...
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Дивися повний текст
Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне декларування
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