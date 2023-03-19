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У Польщі більше не продовжуватимуть
автоматично візи та...

У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 07:47

У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Польщі вирішила скасувати стан епідемічної загрози з 1 липня. Це внесе певні зміни.

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У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та ППП: названо терміни
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