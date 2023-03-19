Влада Польщі вирішила скасувати стан епідемічної загрози з 1 липня. Це внесе певні зміни.
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У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та ППП: названо терміни
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 07:47
У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та...
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Дивися повний текст
У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та ППП: названо терміни
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