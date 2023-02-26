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В Україну намагалися
нелегально ввезти літак

В Україну намагалися нелегально ввезти літак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:01

В Україну намагалися нелегально ввезти літак

Пропонуємо до обговорення:
Київські митники викрили спробу ввезення цілого літака «Cessna» по частинах.

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В Україну намагалися нелегально ввезти літак
R2
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