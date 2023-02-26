Київські митники викрили спробу ввезення цілого літака «Cessna» по частинах.
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В Україну намагалися нелегально ввезти літак
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:01
В Україну намагалися нелегально ввезти літак
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Дивися повний текст
В Україну намагалися нелегально ввезти літак
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