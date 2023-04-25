Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн.
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США надають новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:02
США надають новий пакет військової допомоги Україні на...
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Дивися повний текст
США надають новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн
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