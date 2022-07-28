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Суд арештував «приховані» активи
Новинського більш як на...

Суд арештував «приховані» активи Новинського більш як на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:03

Суд арештував «приховані» активи Новинського більш як на...

Пропонуємо до обговорення:
За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 млрд грн.

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Суд арештував «приховані» активи Новинського більш як на ₴10,5 мільярда
R2
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