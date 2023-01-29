Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України cтановили $35 943,2 мільйона. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років.
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Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:05
Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це...
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Дивися повний текст
Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум
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