Норвегія виділила 2,8 млрд норвезьких крон (235 млн євро) на гуманітарну допомогу для українців та 1,7 млрд норвезьких крон (143 млн євро) на підтримку уряду України.
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Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:07
Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги
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Дивися повний текст
Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги
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