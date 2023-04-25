RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Норвегія надасть Україні
378 млн євро допомоги

Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:07

Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги

Пропонуємо до обговорення:
Норвегія виділила 2,8 млрд норвезьких крон (235 млн євро) на гуманітарну допомогу для українців та 1,7 млрд норвезьких крон (143 млн євро) на підтримку уряду України.

Дивися повний текст
Норвегія надасть Україні 378 млн євро допомоги
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
США надають новий пакет військової допомоги Україні на...
R2 » П'ят 05 тра, 2023 08:02
0 5
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 08:02
R2
Стало відомо, коли в Україні відновлять електронне...
R2 » Чет 04 тра, 2023 21:23
0 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 21:23
R2
В Україні побудують до 20 атомних енергоблоків
R2 » Вів 25 кві, 2023 19:40
1 177
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 кві, 2023 19:40
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.