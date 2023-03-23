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НБУ назвав суму збитків від
шахрайства з платіжними...

НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:10

НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними...

Пропонуємо до обговорення:
Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.

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НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік
R2
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