Понад 120 млрд гривень боргів за житлово-комунальні послуги накопичилося в Україні на початок нинішнього року.
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Українці заборгували 120 млрд гривень за комуналку. Що буде з субсидіями
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:14
Українці заборгували 120 млрд гривень за комуналку. Що...
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Дивися повний текст
Українці заборгували 120 млрд гривень за комуналку. Що буде з субсидіями
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