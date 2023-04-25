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Українці заборгували 120 млрд
гривень за комуналку. Що...

Українці заборгували 120 млрд гривень за комуналку. Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:14

Українці заборгували 120 млрд гривень за комуналку. Що...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 120 млрд гривень боргів за житлово-комунальні послуги накопичилося в Україні на початок нинішнього року.

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Українці заборгували 120 млрд гривень за комуналку. Що буде з субсидіями
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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