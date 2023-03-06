Верховна рада пропонує надати відпустку на 60 днів військовослужбовцям при демобілізації. Законопроєкт проголосували у першому читанні.
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Рада пропонує надати відпустку на 60 днів для військових при демобілізації
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:18
Рада пропонує надати відпустку на 60 днів для військових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Рада пропонує надати відпустку на 60 днів для військових при демобілізації
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