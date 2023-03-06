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Рада пропонує надати відпустку
на 60 днів для військових...

Рада пропонує надати відпустку на 60 днів для військових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:18

Рада пропонує надати відпустку на 60 днів для військових...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада пропонує надати відпустку на 60 днів військовослужбовцям при демобілізації. Законопроєкт проголосували у першому читанні.

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Рада пропонує надати відпустку на 60 днів для військових при демобілізації
R2
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