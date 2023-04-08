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Як отримати 14 тис. грн пенсії від Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:22
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які працюють у Польщі, мають право отримати пенсію. Мінімальний розмір виплати становить 1544 злотих (близько 14 тис. грн.). Однак для цього чоловік повинен мати не менше ніж 20 років стажу, а жінка — 15 років.
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