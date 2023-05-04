Із жовтня 2022 року з Литви до України надійшло 52 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це близько 922 тонн обладнання.
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Литва вже надала Україні 922 тонни обладнання для відновлення енергооб’єктів
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:23
Литва вже надала Україні 922 тонни обладнання для...
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Дивися повний текст
Литва вже надала Україні 922 тонни обладнання для відновлення енергооб’єктів
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