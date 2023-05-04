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Литва вже надала Україні
922 тонни обладнання для...

Литва вже надала Україні 922 тонни обладнання для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:23

Литва вже надала Україні 922 тонни обладнання для...

Пропонуємо до обговорення:
Із жовтня 2022 року з Литви до України надійшло 52 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це близько 922 тонн обладнання.

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Литва вже надала Україні 922 тонни обладнання для відновлення енергооб’єктів
R2
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