Міністерство фінансів США попередило про те, що без підняття боргової стелі уряд може залишитися без коштів та увійти в дефолт 1 червня.
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Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:24
Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні
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Дивися повний текст
Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні
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