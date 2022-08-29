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Мінфін США попередив про
черговий ризик дефолту у червні

Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:24

Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів США попередило про те, що без підняття боргової стелі уряд може залишитися без коштів та увійти в дефолт 1 червня.

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Мінфін США попередив про черговий ризик дефолту у червні
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