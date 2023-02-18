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Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:27
Пропонуємо до обговорення:
Процес відновлення майна, пошкодженого внаслідок російської збройної агресії, вже розпочався, однак для нього знадобляться значні кошти в межах міжнародної підтримки, написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у статті для Київського безпекового форуму.
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