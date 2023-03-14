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Кабмін зобов'язав "Укргідроенерго" направити до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:29
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів зобов'язав приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" (Вишгород, Київська область) направити до державного бюджету дивіденди у розмірі 2,162 млрд гривень із прибутку за 2022 рік.
Дивися повний текст Кабмін зобов'язав \"Укргідроенерго\" направити до держбюджету дивіденди 2,2 млрд гривень із прибутку за 2022 рік
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