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Кабмін зобов'язав
"Укргідроенерго" направити до...

Кабмін зобов'язав "Укргідроенерго" направити до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:29

Кабмін зобов'язав "Укргідроенерго" направити до...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів зобов'язав приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" (Вишгород, Київська область) направити до державного бюджету дивіденди у розмірі 2,162 млрд гривень із прибутку за 2022 рік.

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Кабмін зобов'язав \"Укргідроенерго\" направити до держбюджету дивіденди 2,2 млрд гривень із прибутку за 2022 рік
R2
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