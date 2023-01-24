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Зменшення податків нашкодить
реконструкції та розвитку...

Зменшення податків нашкодить реконструкції та розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:33

Зменшення податків нашкодить реконструкції та розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Заходи, які зменшують податкові надходження України або руйнують існуючу податкову базу обмежать здатність держави до відбудови, а відтак – і до економічного зростання.

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Зменшення податків нашкодить реконструкції та розвитку України – МВФ
R2
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