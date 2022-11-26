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Microsoft пропонує російським компаніям продовжити співпрацю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:34
Пропонуємо до обговорення:
росЗМІ пишуть, що Microsoft прагне зберегти присутність на російському ринку. Компанія запропонувала приватним компаніям, які не потрапили під санкції, продовжити ліцензії на своє програмне забезпечення.
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