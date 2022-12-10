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Нафтогаз залишив незмінною
ціну на газ для населення до...

Нафтогаз залишив незмінною ціну на газ для населення до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 08:42

Нафтогаз залишив незмінною ціну на газ для населення до...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований", що складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ) ще на рік – до 1 травня 2024 року.

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Нафтогаз залишив незмінною ціну на газ для населення до травня 2024 року
R2
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