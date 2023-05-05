В Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з Європейським Союзом (ЄС). Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.
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В Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з ЄС
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 09:29
В Україні посилять захист прав працівників в рамках...
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Дивися повний текст
В Україні посилять захист прав працівників в рамках зближення з ЄС
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