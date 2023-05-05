У Світовому банку заявили, що Україну через повномасштабне вторгнення росії було відкинуто на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності.
Дивися повний текст
Як змінювався рівень бідності в Україні (інфографіка)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 тра, 2023 09:31
Як змінювався рівень бідності в Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Як змінювався рівень бідності в Україні (інфографіка)
|