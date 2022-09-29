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Що робити, якщо шахраї вкрали
гроші з банківської карти

Що робити, якщо шахраї вкрали гроші з банківської карти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 09:35

Що робити, якщо шахраї вкрали гроші з банківської карти

Пропонуємо до обговорення:
Досить часто так трапляється, що з банківських рахунків українців несанкціоновано списують кошти.

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Що робити, якщо шахраї вкрали гроші з банківської карти
R2
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