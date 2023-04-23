Розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.
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Житлова субсидія у травні зменшиться. ПФУ назвав причини
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 09:47
Житлова субсидія у травні зменшиться. ПФУ назвав причини
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Дивися повний текст
Житлова субсидія у травні зменшиться. ПФУ назвав причини
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