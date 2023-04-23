RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Житлова субсидія у травні
зменшиться. ПФУ назвав причини

Житлова субсидія у травні зменшиться. ПФУ назвав причини
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 09:47

Житлова субсидія у травні зменшиться. ПФУ назвав причини

Пропонуємо до обговорення:
Розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.

Дивися повний текст
Житлова субсидія у травні зменшиться. ПФУ назвав причини
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99025
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними...
R2 » П'ят 05 тра, 2023 08:10
0 24
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 08:10
R2
Отримуйте кешбек до 20% по картках GlobusPlus у травні
R2 » Вів 02 тра, 2023 21:45
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 тра, 2023 21:46
grishazahid
Кому у травні підвищать пенсії на 624 гривні
R2 » Нед 23 кві, 2023 18:06
2 414
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 кві, 2023 18:15
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.