Ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.
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Роботодавці починають змагатися за кандидатів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 09:51
Роботодавці починають змагатися за кандидатів
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Дивися повний текст
Роботодавці починають змагатися за кандидатів
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