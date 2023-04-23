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Словаки хочуть зібрати понад
1 мільйон євро на танк для...

Словаки хочуть зібрати понад 1 мільйон євро на танк для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 09:53

Словаки хочуть зібрати понад 1 мільйон євро на танк для...

Пропонуємо до обговорення:
У Словаччині стартував збір 1 мільйона 200 тисяч євро на закупівлю важкої бойової машини Т-72 для України.

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Словаки хочуть зібрати понад 1 мільйон євро на танк для України
R2
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