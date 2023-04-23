У Словаччині стартував збір 1 мільйона 200 тисяч євро на закупівлю важкої бойової машини Т-72 для України.
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Словаки хочуть зібрати понад 1 мільйон євро на танк для України
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 09:53
Словаки хочуть зібрати понад 1 мільйон євро на танк для...
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Дивися повний текст
Словаки хочуть зібрати понад 1 мільйон євро на танк для України
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